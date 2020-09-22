«لغتي» تستهدف 5934 طالباً وطالبة في 71 مدرسة بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت «لغتي»، المبادرة التعليمية الرامية إلى دعم التعليم باللغة العربية بوسائل ذكية للأطفال وطلبة الشارقة، مرحلتيها الختاميتين الخامسة والسادسة، أمس، مستهدفة 3106 طلاب وطالبات في الصف الرابع، من 31 مدرسة حكومية، و 2828 طالباً وطالبة من الصف الخامس، من 40 مدرسة حكومية من الشارقة والشرقية و269 معلمة.

ويأتي هذا الإطلاق بعد النجاح الكبير الذي حققته المبادرة في تنفيذ 4 مراحل من مراحلها الست، وتمكنها من الوصول إلى 11 ألفاً و119 طالباً وطالبة في مدارس الشارقة الحكومية، لتصل اليوم إلى ما يقارب 25 ألف طالب وطالبة، و1000 من الهيئة التدريسية في 80 مدرسة، وتكون بذلك وصلت إلى جميع المدارس الحكومية في إمارة الشارقة والشرقية.

وتسعى المبادرة في مرحلتيها الختاميتين، اللتين جاءتا استجابة للظروف الراهنة التي يواجه بها العالم جائحة كورونا، واستمرار التعلم عن بعد، إلى مساعدة الطلاب على الاستمرار بتعلم اللغة العربية بطريقة تفاعلية ومبسطة لهم، من خلال استخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية. وتعتمد الأجهزة اللوحية التي أطلقتها المبادرة، على استخدام النسخة المحدثة من «حروف» التعليمي، الذي أطلقته شركة «حروف» التعليمية التابعة لمجموعة «كلمات» للنشر، ليصبح أكثر سهولة في استخدام المعلومات التي وضعت محاورها وزارة التربية والتعليم لكل مرحلة من المراحل التي تستهدفها المبادرة.

وقالت بدرية آل علي، مدير مبادرة لغتي: «مع إطلاق المرحلتين الخامسة والسادسة، نكون بذلك قد اختتمنا مراحل المبادرة الست، بعد مسيرة طويلة من النجاح استمرت على مدار 7 أعوام، تمكنت خلالها المبادرة من الوصول إلى ما يقارب 25 ألف طالب وطالبة، و1000 من الهيئة التدريسية في 80 مدرسة موزّعة في جميع مدن إمارة الشارقة والشرقية، ونجحت في تعزيز حب اللغة العربية بين صفوف الأطفال بطريقة تفاعلية ومبتكرة جديدة، عرفتهم بجماليات لغتنا العربية التي تحفظ هويتنا الوطنية».

وأضافت آل علي: «هذا النجاح الكبير جاء نتيجة دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي لطالما أولى اللغة العربية اهتماماً كبيراً، وأكد أن لغتنا العربية هي الانعكاس الحقيقي لماضينا وحاضرنا».

وقالت فوزية غريب، الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية في وزارة التربية والتعليم: «بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، يشهد دعم تعلم وتعليم اللغة العربية اهتماماً خاصاً، وذلك لإيمان سموه بأن أي تقدم علمي للجيل يرتبط بإتقان اللغة الأم، حاضنة الفكر والتراث».

وأضافت: «جاءت مبادرة لغتي بدعم ورعاية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، تأكيداً لهذا الاهتمام، وخطوة عملية في دعم تعلم اللغة العربية في إطار رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، الرامية إلى ترسيخ منظومة تعليم متطورة تؤهل الطلبة لمستقبل مشرق يمكنهم من المشاركة الفاعلة وتحقيق تطلعات الدولة».

وتابعت: «تتولى الشارقة دوراً بارزاً ومحورياً في دعم تعليم وتعلم اللغة العربية بوسائل ذكية، بما يضمن نقل وحفظ الإرث الحضاري والفكري الوطني والإنساني إلى الأجيال القادمة».