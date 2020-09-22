تخصصات جديدة في «الإمارات للتكنولوجيا»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت كلية الإمارات للتكنولوجيا، عن فتح باب التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2020/‏‏2021، بتقنية التعلم عن بُعد، عبر منصة الكلية الرقمية.

وقالت إدارة الكلية: إنه مع بدء العام الدراسي، تم طرح برامج وتخصصات جديدة في الهندسة والعلوم الطبية والصحية، استقطبت شريحة واسعة من الطلبة الجدد لهذا العام، وتتيح برامج الهندسة للطلبة الدارسين الحصول على: بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية، بكالوريوس العلوم في الهندسة الصناعية، بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية.

كما أوضحت الإدارة، أن كلية العلوم الطبية والصحية تتضمن بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية في إدارة المعلومات الصحية، بكالوريوس العلوم في إدارة الرعاية الصحية، بكالوريوس العلوم في التصوير التشخيصي الطبي، وبكالوريوس العلوم في علوم المختبر الطبي.

كما أكدت أن برامج الهندسة والعلوم الطبية والصحية، معتمدة من وزارة التربية والتعليم (شؤون التعليم العالي) في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مصممة وفق أحدث المناهج المعتمدة في أرقى الجامعات العالمية.

وتضم الكلية نخبة من الأساتذة من حملة شهادات الدكتوراه ذوي الخبرة والكفاءة العالية في علوم الهندسة والعلوم الصحية، بالإضافة إلى مختبرات الهندسة والعلوم الطبية، والتي صممت وفق أعلى المعايير المعتمدة في الجامعات المتقدمة عالمياً.

وقالت: إن هذه المختبرات مجهزة بأحدث الأجهزة لصقل مهارات الطلاب، وتمكينهم من القيام بالأبحاث والتجارب اللازمة لتطبيق النظريات العلمية عملياً، وعلى أرض الواقع لتسهيل التحاقهم بسوق العمل.