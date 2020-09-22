«الهلال الأحمر» يطلق مبادرة لغة الإشارة

أبوظبي (الاتحاد)

تطلق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مبادرة جديدة لتعزيز البرامج الموجهة لأصحاب الهمم (فئة الصم والبكم)، ونشر لغة الإشارة بين أفراد المجتمع، خلال شهر التعليم (سبتمبر)، وذلك بدعوة الجمهور المحلي للاشتراك بمسابقة (تعلم لغة الإشارة مع الهلال) عن بُعد، عبر الصفحة الرسمية للهيئة @Emiratesrc، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ولمدة 9 أيام، وذلك للفترة بين 22 سبتمبر وحتى نهايته.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهلال الأحمر الإماراتي لدعم هذه الفئة المهمة، ومنحها الحضور اللازم في المشاركة المجتمعية، بعد النجاح الكبير الذي أبدته في العديد من المجالات المهنية والفنية والرياضية وغيرها، إضافة للأهداف المتعلقة بدمج هذه الفئات في خطط التنمية والمشاركة في بناء المستقبل.

وفي هذا الصدد، قال راشد مبارك المنصوري، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، إن المبادرة تهدف أيضاً إلى نشر الوعي، وتوسيع نطاق لغة الإشارة بين أفراد المجتمع، وضرورة تعلمها، كما تهدف إلى إبراز دور المتطوعين في الهيئة، لا سيما ذوي الهمم بشكل عام، وفئة الصم والبكم بشكل خاص، كما تعزز المبادرة فرص المشاركة في الأعمال التطوعية الكبيرة التي تقوم بها الهيئة.

هذا، وسيفوز بنتيجة المسابقة الأشخاص الأكثر قدرة على استخدام لغة الإشارة لتوضيح الأرقام والحروف، وتعابير الوجه لنقل المشاعر والميول التي تقترن بحركات الأيدي لتعطي العديد من المعاني الأخرى، إضافة لحركات الفم والجسم، كوضع بعض الإشارات على الأكتاف وجوانب الرأس أو الصدر وأجزاء أخرى من الجسم، لتوضيح الكثير من المعاني الأخرى.