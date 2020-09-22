«السلامة الغذائية» تستعرض خوارزمية الذكاء الاصطناعي

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية اجتماعاً -عن بُعد- بتقنية الاتصال المرئي، مع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف الاطلاع على تجربة الهيئة ومشروعاتها في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، ودورها في تعزيز منظومة الأمن الحيوي والغذائي، وتحقيق الاستدامة الزراعية في إمارة أبوظبي.

ويمثل هذا الاجتماع، حلقة ضمن شراكة ممتدة بين هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ووزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، تقوم على تبادل الخبرات ونقل المعرفة في مختلف المجالات المتصلة بالزراعة والأمن الغذائي والحيوي.

وفي بداية الاجتماع، رحب راشد بالرصاص المنصوري – المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بالمشاركين، مؤكداً عمق علاقات الأخوة التي تربط البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة عبر تبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب الناجحة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

ومن جانبها، استعرضت عائشة علي الشامسي – مدير إدارة الإحصاء والتحليل في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تجربة الهيئة في مجال تطوير الخوارزمية، وربط بيانات التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، مع بيانات المنظومة الرقمية لتعريف وتسجيل الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، واستخدامها كقاعدة لتحديد درجة الخطورة التي قد تتعرض لها الحيوانات، حيث ساهمت الخوارزمية في تحسين التخطيط لحملات التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وبالتالي تخفيض التكلفة والوقت، من خلال رفع كفاءة الحملات والاستخدام الأمثل للموارد.

كما تم تسليط الضوء على خوارزمية التشخيص الذكي للأمراض الحيوانية، والتي تعمل عليها الهيئة حالياً.