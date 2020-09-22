3940 وحدة «أمان» للإنذار من الحرائق في الشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أكد الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي، رئيس هيئة الوقاية والسلامة، أهمية نظام الإنذار المبكر «أمان»، في تعزيز أمن السكان وحماية الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى دوره في تقليل زمن الاستجابة للحرائق وتفادي تفاقمها، حيث يعمل النظام على مراقبة صلاحية أنظمة الإنذار والحريق في المنشآت، والتأكد من فعاليتها، مما يؤدي إلى خفض معدلات الحوادث.

وقال: تقدم الهيئة خدمة أمان بأسعار تنافسية، تناسب جميع فئات المجتمع، إذ إن الهدف هو توفير أعلى معدلات السلامة للأفراد.

ونوه رئيس الهيئة بأنّ «أمان» هو النظام المعتمد بإمارة الشارقة، وفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (20) لعام 2019م، حيث يلزم القرار المنشآت الصناعية والتجارية والمباني السكنية بتركيب نظام «أمان» لحماية أفراد المجتمع من مخاطر الحريق على مدار الساعة، ضمن منظومة إنذار تنبه في حالة الحريق والحالات الطارئة، ويتصل النظام بغرفة العمليات التابعة لإدارة الدفاع المدني بإمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد أمس الأول، وحضره العقيد سامي النقبي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة الشارقة، وسلطان الكتبي المدير التنفيذي لشركة ساند، المتعاقد الرئيسي لنظام أمان.

وناقش الاجتماع مستجدات نظام أمان وسبل تطوير النظام، كما تمت الإشادة بكفاءته خلال الفترة الماضية، إذ ساهم النظام بتقليل عدد الإصابات والحد من حوادث الحريق خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ، وزاد من نسبة امتثال المنشآت لمتطلبات الدفاع المدني.

وأوضح المهندس محمد الزرعوني، مدير نظام أمان بهيئة الوقاية والسلامة، أن هناك تجاوباً كبيراً وفعالاً من قبل الجهات المعنية بتركيب نظام «أمان»، حيث بلغ عدد المنشآت المسجلة في النظام نحو 3 آلاف و940 منشأة، وعمل النظام على تسريع استجابة فرق الإطفاء، وبالتالي عمل النظام على الحد من عدد الحرائق في الإمارة، وتم التعامل مع كافة الحالات بكفاءة عالية، حيث تم التقاط كافة الحرائق التي نشبت في المنشآت، وتم التبليغ عنها إلكترونياً لغرفة التحكم المركزية في الدفاع المدني، حيث تم الوصول إليها في فترات زمنية قياسية، ما أدى لحماية الأفراد والممتلكات، ودعا ملاك المنشآت التي لم تسجل في النظام إلى التسريع في الامتثال لقرار المجلس التنفيذي رقم (20) لتفادي أي غرامات ناتجة عن التأخير في تركيب نظام أمان.

وأوضح الزرعوني أن آلية التسجيل بالنظام تبدأ من خلال التسجيل عبر موقع هيئة الوقاية والسلامة https:/‏‏‏/‏‏‏spsa.shj.ae/‏‏‏ar/‏‏‏aman-service أو تطبيق أمان AMAN المدرج ضمن نظام الأندرويد والأي أو أس، ومن ثم يتم إدراج الوثائق الرسمية الخاصة بالمنشأة المسجلة في النظام، وتحديد موعد للزيارة والفحص الأولي للمنشأة، وفي حال كان المبنى مستوفياً لكافة الشروط الخاصة بتركيب النظام، فسيتم تركيب جهاز أمان في نفس اليوم، أما في حال عدم استيفاء المبنى للشروط، فسيتم تحديد موعد آخر للفحص الثاني بعد الانتهاء من الملاحظات والتعديلات التي تم توضيحها في تقرير الزيارة الأولى.

وتبلغ تكلفة تركيب جهاز أمان 4200 درهم إماراتي، وهو سعر تكلفة الجهاز، حيث الهدف من الجهاز هو الوقاية من أخطار الحريق وتحقيق رؤية الهيئة، بالوصول لمجتمع آمن خالٍ من الأخطار.