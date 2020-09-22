غرس 700 شجرة برأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكد المهندس أحمد الحمادي، مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أن الدائرة تسعى، ممثلة بمؤسسة الزراعة التجميلية، بشكل دائم إلى مضاعفة حجم الرقعة الزراعية في الإمارة، بهدف دعم مقومات الحفاظ على البيئة، ورفع المعايير العصرية في تجميل الإمارة لجذب السياحة، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ورؤية وأهداف المؤسسة، حيث تمكنت الدائرة، خلال الفترة الماضية، من غرس أكثر من 700 شجرة، بطول 6100 متر وعرض 7 أمتار، بشارع الشهداء بمنطقة الجزيرة الحمرا بالإمارة.

وأوضح الحمادي أن الجهود المبذولة تأتي ضمن خطة المؤسسة للتشجير والتجميل، والتي تهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء، بما يسهم في إبراز الواجهة الحضارية للإمارة، حيث تعمل الدائرة على أن تصب مشروعاتها التجميلية في تحقيق هذه الرؤية، مؤكداً أن الدائرة تهدف إلى زيادة تكثيف زراعة الأشجار والمسطحات الخضراء، حيث تعمل مؤسسة الزراعة التجميلية على تنفيذ مشاريع وخطط تهدف إلى زيادة زراعة الأشجار، وتخضير الأرصفة.