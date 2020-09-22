تفعيل بوابة الدفع الإلكتروني للفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

أطلقت حكومة الفجيرة الإلكترونية، وبالتعاون مع بلدية الفجيرة والدائرة المالية، بوابة دفع إلكتروني، لكافة خدمات بلدية الفجيرة، والتي تصل إلى 285 خدمة مختلفة، وذلك توجهاً للتحول الرقمي الكامل لكافة التعاملات بحكومة الفجيرة، حيث تمكن بوابة الدفع العملاء من إنجاز معاملاتهم بسهولة وأقصى سرعة ممكنة، وخاصة مع التحديات الراهنة في ظل ظروف العمل عن بُعد.

وثمن الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير حكومة الفجيرة الإلكترونية، تعاون بلدية الإمارة والدائرة المالية في عمل بوابة الدفع الإلكتروني كمرحلة أولى لبلدية الفجيرة، ووجّه بضرورة استكمال كافة الجهات المحلية بالإمارة في بقية المراحل، لتكون كافة خدماتهم رقمية تحقيقاً لأهداف التحول الرقمي والتنمية المستدامة في كافة الجهات بحكومة الفجيرة.