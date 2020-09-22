721 مخالفة للإجراءات الاحترازية على شواطئ دبي

دبي (الاتحاد)

قال العقيد سعيد المدحاني، مدير مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي: إن المركز أصدر 721 مخالفة على الشواطئ، بحق أشخاص خالفوا القرار الصادر من النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 38 لسنة 2020، بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة ضبط مخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأشار إلى أن جميع المخالفات الـ721 تم إصدارها منذ تفعيل قرار النائب العام في شهر مارس الماضي، وحتى اليوم العشرين من شهر سبتمبر الجاري، مؤكداً أن شرطة دبي لا تتهاون مع كل من يُخالف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا على الشواطئ، والهادفة إلى حماية أفراد المجتمع، ووقايتهم من انتشار المرض.

ولفت إلى أن مركز شرطة الموانئ يُسير دوريات فرق الأمن البحري والإنقاذ البحري، سواء الراجلة أو الدراجات الهوائية أو النارية أو السيارات أو الزوارق، للتأكد من الالتزام بتعليمات واشتراطات السلامة العامة لجميع المتواجدين على الشواطئ، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في سبيل مكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وأشار إلى أن المركز يستخدم الطائرات دون طيار «الدرون» لتأمين الشواطئ، والتحقق من تطبيق اشتراطات السلامة العامة.

وأوضح، أن الطائرات دون طيار مزودة بكاميرات تتمتع بالقدرة على تصوير الأحداث في مناطق التغطية، سواء في فترات النهار أو الليل إلى جانب احتوائها على مكبرات صوت، لبث الرسالة التي ترغب شرطة دبي في توصيلها إلى الجمهور.