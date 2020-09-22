مطعم سياحي في دبا الحصن بـ 10 ملايين درهم

الشارقة (وام)

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة مشروع مطعم سياحي كبير في جزيرة الحصن بمدينة دبا الحصن بتكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين درهم، وذلك في إطار الخطة التطويرية للجزيرة، وضمن المشاريع الخدمية والسياحية بالمدينة.

وقال المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة إن زيارات ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لمدينة دبا الحصن، وتوجيهات سموه الكريمة كان لها الأثر الفاعل في تحول مدينة دبا الحصن إلى مدينة عصرية وحضارية متكاملة في شتى النواحي المعمارية والخدمية.

من جانبه، أوضح المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع في دائرة الأشغال العامة بالشارقة أن المطعم يتكون من طابقين بمساحة إجمالية بلغت 1200 متر مربع، ويحتوي الطابق الأرضي على قاعة طعام وجلسات خارجية تسع 70 شخصاً.