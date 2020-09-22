بلدية الشارقة تنفذ 24.5 ألف زيارة تفتيشية

الشارقة (الاتحاد)

أكدت بلدية مدينة الشارقة، أن صحة وسلامة الجمهور على رأس أولوياتها، لذا تحرص على تكثيف الزيارات التفتيشية لمختلف المنشآت الغذائية في مدينة الشارقة، والتأكد من الاشتراطات الصحية الموضوعة واللوائح المُنظّمة، للعمل بما يضمن تقديم غذاء آمن للجمهور، حيث يقوم قسم رقابة الأغذية خلال مُتابعته لتلك المنشآت بالتأكد من تطبيقها لجميع المعايير الصحية والتدابير الوقائية، فالحفاظ على الصحة العامة أولوية تُعنى بها البلدية.

وأكد عمر المهيري، رئيس قسم رقابة الأغذية في بلدية مدينة الشارقة، أن عدد الزيارات التفتيشية التي نفّذها مفتشو قسم رقابة الأغذية خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت 24500 زيارة تفتيشية، تمّ فيها التدقيق استناداً على معايير واضحة، وُضعت لتُغطي كافة الجوانب كطرق التحضير والتجهيز وحفظ المواد الغذائية، والتزام العاملين بالممارسات الصحية الجيدة، وحصولهم على بطاقات صحة مهنية، وكذلك تدريبهم ضمن برنامج الشارقة لسلامة الغذاء، كما تضمنت المعايير اشتراطات أخرى.