إطلاق أكاديمية شبكة «سي إن إن» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شبكة «سي إن إن» العالمية، عن إطلاق أكاديميتها في أبوظبي، وبدأت في تلقي طلبات الالتحاق بدورتها المكثفة، وحتى 31 أكتوبر المقبل، لتعليم صحفيي المستقبل فن السرد الصحفي، عبر مختلف المنصات وصقل مواهب جيل جديد من الصحفيين بالمنطقة.

ويقدم البرنامج التعليمي ذو الدوام الكامل، وعلى مدى خمسة أسابيع، ابتداءً من يناير 2021، مجموعة من جلسات التعلم عبر الإنترنت وورش العمل الشخصية من مقر الشبكة في منطقة الإعلام والترفيه الحرة في أبوظبي twofour54.

وبقيادة فريق من ذوي الخبرات من الصحفيين ومنشئي المحتوى ومتخصصي الإنتاج من جميع أنحاء العالم، سيتعلم المشاركون مهارات حيوية في مجال الإعلام، بما في ذلك هندسة البث، والإنتاج الميداني، وأساليب إجراء المقابلات، وأسلوب «سي أن أن» في جمع المعلومات والتحقق من المصادر وإنشاء المحتوى عبر مختلف المنصات.

وستقود بيكي أندرسون، مديرة التحرير في الشبكة بأبوظبي ومذيعة برنامج «كونيكت ذا وورلد» بعض المناهج الدراسية، وستصطحب طلاب الأكاديمية في جولة إلى مقر الشبكة المتطور في المنطقة الإعلامية الحرة بأبوظبي twofour54، للاطلاع على كواليس برنامجها الرائد للأحداث الراهنة في المنطقة، ليكتسب الطلاب من هذه الزيارة خبرة قيمة حول كيفية إنتاج البرنامج ومحتواه الرقمي.

وقالت أندرسون: «تمثل أكاديمية «سي إن إن أبوظبي» أحدث خطوة في دعمنا المستمر للتعلم والتنمية المحلية، وهي تتكامل مع خططنا للتدريب الداخلي، والعمل المجتمعي، وشراكتنا مع مؤسسة زايد العليا لدعم أصحاب الهمم، ومع 40 عاماً من رصد الأخبار وأكثر من عقد من الإنتاج والبث في الشرق الأوسط، يمكن للشبكة تقديم رؤى واسعة حول مجالات الثقافة والاقتصاد والابتكار والتأثير العالمي للمنطقة، وأنا فخورة بمشاركتي في البرنامج لتشجيع ودعم المزيد من المواهب الصحفية هنا».

إلى ذلك، قال راني رعد، رئيس العمليات التجارية في الشبكة: «العديد من القصص الصحفية الأكثر أهمية وبروزاً على شبكة «سي إن إن» جاءت من هنا.. من الشرق الأوسط، هذه المنطقة التي استمرت في النمو من حيث أهميتها بالنسبة لشبكتنا العالمية، من خلال مقرنا في أبوظبي، الذي يعتبر أحد أهم مراكز عملياتنا الدولية، إلى جانب مواصلة نمو منصتنا بالعربية».