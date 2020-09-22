اجتماع «الإعلام الأمني»

أبوظبي (وام)‏

ترأست الإمارات - ممثلة بوزارة الداخلية - أعمال الاجتماع العاشر للجنة الإعلام الأمني لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد عن بعد، وناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بسبل تطوير عمل الإعلام الأمني بدول المجلس، وتعزيز دوره الحيوي.

ونقل العميد سعيد الخاجة، نائب مدير عام الإسناد الأمني بوزارة الداخلية، ورئيس اللجنة الدائمة للإعلام الأمني بالوزارة، ورئيس الوفد الإماراتي، تحيات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتمنيات سموه للمجتمعين بالتوفيق والنجاح.

وناقش المجتمعون عدداً من الموضوعات المتعلقة بعمل إدارات الإعلام الأمني بوزارات الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي والوسائل الكفيلة بتعزيز النجاحات المحققة، ورفع مستويات الأداء والعمل المشترك، وتوحيد الجهود الإعلامية في مجالات التوعية، ونشر الرسائل الهادفة، وتعزيز مسيرة الأمن والأمان.