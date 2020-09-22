ترامب: متفائل بفجر شرق أوسط جديد

نيويورك (وكالات)

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، بـ«معاهدة السلام» بين الإمارات وإسرائيل، و«إعلان تأييد السلام» بين المنامة وتل أبيب، التي توسطت فيهما الولايات المتحدة لإقامة علاقات اعتيادية بينها.

وأكد ترامب، في خطابه عبر الفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن «معاهدات السلام الرائدة هذه هي بمثابة الفجر لشرق أوسط جديد». وأضاف: «لم أكن متفائلاً أكثر من أي وقت مضى بمستقبل المنطقة، لا دماء على الرمال، ونأمل أن تكون تلك الأيام قد ولت».

واستضاف ترامب، الأسبوع الماضي، حفل التوقيع على «معاهدة السلام» و«إعلان تأييد السلام» في البيت الأبيض، وهما أول معاهدتين من نوعهما بين دول عربية وإسرائيل منذ ربع قرن.

وكان ترامب، قال في وقت سابق أمام حشد من المؤيدين في تجمع انتخابي أقيم في مطار وينستون سالم بولاية نورث كارولاينا: «حققنا أول تقدم كبير في عملية السلام بالشرق الأوسط منذ عقود عديدة».

وتابع: «لقد فعلنا شيئاً لم يعتقد أحد أنه كان ممكناً، وإسرائيل، كما تشاهدون وكما تقرؤون، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وقعتا معاهدة سلام». وزاد: «الآن لدينا دول أخرى في الشرق الأوسط ترغب في المشاركة، وستكون صورة جميلة».