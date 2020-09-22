ولي عهد البحرين يؤكد أهمية تعزيز الأمن والسلم الدوليين

المنامة (بنا)

أكد ولي عهد البحرين، سلمان بن حمد آل خليفة، أهمية تعزيز الأمن والسلم الدوليين ومواصلة الجهود الداعمة للسلام والاستقرار والازدهار. وأشار في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى أن توقيع مملكة البحرين «إعلان تأييد السلام» مع إسرائيل يعزز من ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

واستعرض الجانبان مجالات التعاون الثنائي، في إطار إعلان تأييد السلام بين البلدين، وعدداً من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي وقت سابق، أكد العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن التوقيع على إعلان تأييد السلام مع إسرائيل إنجاز تاريخي مهم على طريق تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط، وتحقيق تطلعات شعوبها بالأمن والاستقرار والازدهار والنماء بمختلف دياناتهم، وترسيخ روح التعايش التي عرفت بها مملكة البحرين دائماً.

وأضاف، أمس الأول خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء: «من بين الأهداف التي ارتأيناها وسعينا من أجلها من خلال إعلان تأييد السلام، هو أن يدرك العالم بأن السلام هو رسالتنا وخيارنا الاستراتيجي، وأن التسامح والتعايش يشكلان إحدى أهم سمات هويتنا البحرينية الأصيلة».