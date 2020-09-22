السلام مع إسرائيل ضربة للتنظيمات الإرهابية في المنطقة

دينا محمود (لندن)

أكد محللون سياسيون غربيون أن معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل، تُشكِّل ضربة لا يُستهان بها لقوى التطرف والإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها جماعة «الإخوان» الإرهابية وميليشيا «حزب الله»، وتنظيما «داعش» و«القاعدة».

وشدد المحللون على أن هذه المعاهدة، وما يترتب عليها من فتح لأبواب التعايش والتعاون بين شعوب المنطقة في شتى المجالات، «تسحب البساط من تحت أقدام دعاة الكراهية والحروب، وتمهد السبيل أمام أبناء الديانات السماوية الثلاث، التي يمثل الشرق الأوسط مهداً لها، لتعزيز التواصل فيما بينهم، بأساليب جديدة وغير مسبوقة».

وفي تصريحات نشرتها صحيفة «دَيلي تليجراف» البريطانية، قال المحللون إنه يتعين على القوى الغربية الكبرى، إدراك الأهمية الاستثنائية للمعاهدة الإماراتية الإسرائيلية، التي تشكل «امتداداً لروح التسامح التي تحرص دولة الإمارات على نشرها داخلياً وخارجياً».

وأوضحوا أن هذه الروح المتسامحة ليست وليدة اليوم، وإنما تتجسد في كثير من المشروعات والخطوات، التي اتخذتها السلطات الإماراتية على مدار السنوات الماضية.

وشدد المحللون على أن ما سينتج عن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، من تبادل للأفكار والزيارات وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والعلمية والتقنية وغيرها، يمثل «نموذجا يُحتذى، حتى لدول سبق لهما إبرام اتفاقات سلام مع إسرائيل في الربع الأخير من القرن الماضي».

وقالوا إن المعاهدة الإماراتية الإسرائيلية، تؤكد الأواصر القوية التي تربط تاريخياً شعوب الشرق الأوسط بلا استثناء، وتعكس التراث المشترك الذي يجمع بينها، مؤكدين أن «ترحيب أبناء المنطقة بتلك الخطوة الحاسمة، عبر الحفاوة الرسمية والشعبية الواسعة التي تلقاها، يشكل خطوة هائلة على طريق تقبل الآخر، وتبني أفكار الحداثة، ورفض نزعات الكراهية».

ومن شأن ذلك جعل «منطقة الشرق الأوسط، بقعة تحتفي بشكل أكبر بالاختلافات الدينية والعرقية والفكرية، ودحض ما تم ترويجه على مدار عقود طويلة من أفكار ورؤى ترسخ التنافر والعداء المتبادل».

في السياق نفسه، أكدت صحيفة «دَيلي واير» الأميركية الأهمية القصوى التي تكتسي بها المعاهدة الإماراتية الإسرائيلية، وما أفضت إليه من انفراجة دبلوماسية فريدة من نوعها، تشهدها المنطقة بأسرها في الفترة الحالية.

وأكدت الصحيفة في تقرير إخباري أن من يحاول عبثاً التقليل من شأن هذه الخطوة، بدعوى أن طرفيْها لم يخوضا الحرب بشكل فعلي ضد بعضهما بعضاً من قبل، لا يدرك جيدا طبيعة الأوضاع في الشرق الأوسط، وما ساده على مدى أكثر من 70 عاماً من انقسامات حادة وشكوك متبادلة، ما جعل خطوط الاتصال والتواصل ورحلات الطيران حتى، مقطوعة بين دول المنطقة، بما أدى للحيلولة دون حدوث أي تفاعل حقيقي بين شعوبها.

و‬تبنت ‬صحيفة «‬نيويورك ‬بوست»‬ الأميركية، ‬التي ‬شددت ‬على ‬أن ‬أجواء ‬السلام ‬التي ‬تسود ‬الشرق ‬الأوسط ‬في ‬الوقت ‬الحاضر، ‬تؤكد ‬سقوط ‬«المفاهيم ‬العتيقة»‬ التي ‬حَكَمَتْ ‬لوقت ‬طويل، ‬الطرق ‬التي ‬تم ‬اتباعها ‬لتسوية ‬النزاعات ‬في ‬المنطقة، ‬وتكشف «‬حماقة» ‬من ‬يعتبرون ‬أنفسهم ‬خبراء ‬على ‬هذا ‬الصعيد.