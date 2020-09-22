ناشونال جيوغرافيك العربية تحتفل باليوم الوطني السعودي وتنشر 32 صورة عن جمال المملكة

شاركت مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية التابعة لأبوظبـي للإعـلام في الاحتفال باليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية من خلال تخصيص هدية عدد شهر سبتمبر للاحتفال بهذا اليوم الذي يصادف يوم 23 سبتمبر الجاري، حيث يضم العدد 32 صورة فوتوغرافية بعدسات مصورين سعوديين مبدعين تسلط الضوء على جمالية وبهاء المملكة وذلك تماشياً مع احتفالات دولة الإمارات بهذه المناسبة، التي تؤكد على متانة العلاقات الأخوية وروح التلاحم والتعاضد والوفاء والمحبة التي تجمع بين البلدين على مستوى القيادة والشعبين.

وتروي الصور الخاصة بهذا العدد قصصاً سعودية فريدة في فصولها وتفاصيلها عن التنوع الجغرافي والثقافي والبيئي والعمراني الذي يميز عدة مناطق من المملكة من شمالها إلى جنوبها، خاصة أن هذا التنوع الثري يُعد أحد أهم عوامل الجذب السياحي التي أسهمت في ترسيخ سمعة وشهرة المملكة على المستويين الإقليمي والعالمي، فضلاً عن التنوع الجغرافي الفريد الذي انعكس بشكل كبير على الجانب الثقافي لسكان المملكة بكل تفاصيله المختلفة من منطقة إلى أخرى.

وأعرب المصورون فاطمة الصبيح وعمر النهدي وفهد عبد الرحمن الحسين عن سعادتهم بالمشاركة ضمن مشروع 32 حكاية سعودية بصورة تمثل جمال وطننا الغالي تحت شعار معاً أبداً مع وطننا الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدين أن مجلة ناشونال جرافيك العربية هي منصة رائدة مليئة بالمحتوى الملهم والممتع وتلقي الضوء على مواضيع متنوعة بزوايا إبداعية.

وكان إنجاز هذا العمل قد شهد مشاركة مجموعة من المصورين المميزين.



