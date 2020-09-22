حاكم أم القيوين يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني الـ 90 للمملكة

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

كما بعث سموه برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن تمنياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية، وللمملكة وشعبها دوام الرفعة والتقدم والازدهار في ظل قيادته الرشيدة.

وبعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية.



