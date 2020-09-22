شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى الالتزام بـ "القيادة الآمنة" أثناء الضباب

نبهت شرطة أبوظبي السائقين إلى عدم الانشغال بالهاتف أو التصوير أثناء تشكل الضباب حفاظاً على سلامة جميع مستخدمي الطريق.

ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى متابعة حالة الطقس قبل التحرك بالمركبة، وخفض السرعات وترك مسافة أمان كافية واستخدام ماسحات الزجاج وإضاءة السيارة لرؤية الطريق بوضوح في حال انخفاض الرؤية الأفقية، والتأكد من جاهزية المركبة بشكل خاص أثناء تقلبات الطقس وإجراء الصيانة اللازمة وفحص سلامة المكابح والإطارات.. وناشدتهم بضرورة التقيد بالسرعة التي يتم تحديدها على طرق إمارة أبوظبي في أوقات الضباب وهي 80 كم / ساعة.

وأشارت إلى أن السرعات تتغير مع تغير الأحوال الجوية على اللوحات الإرشادية الإلكترونية على الطرق، وتنبه السائقين بخفضها تطبيقاً لقرار لجنة السلامة المرورية بإمارة أبوظبي في الظروف الجوية المتقلبة، مؤكدة أهمية ترك مسافة أمان كافية، وتجنب الضغط الفجائي على الفرامل ومتابعة النشرة الجوية للاطلاع على أحوال الطقس والتقيد بالتعليمات الوقائية من خلال منظومتها الذكية.