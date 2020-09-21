رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيسي أرمينيا ومالطا وحاكم بليز

أبوظبي (وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقيات تهنئة إلى فخامة الرئيس أرمن ساركسيان رئيس جمهورية أرمينيا، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، وإلى فخامة الرئيس جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وإلى السير كولفيل يونغ حاكم عام بليز، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس أرمن ساركسيان رئيس جمهورية أرمينيا، وإلى معالي نيكول باشينيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، وإلى فخامة الرئيس جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا، وإلى معالي روبريت ابيلا رئيس وزراء جمهورية مالطا، وإلى السير كولفيل يونغ حاكم عام بليز.