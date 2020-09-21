395 ألف مستفيد من حملة «خليفة الإنسانية» ضد «كوفيد- 19»

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية تقديم الدعم الإنساني في كافة أنحاء الدولة، من خلال حملة «كوفيد-19» التي أطلقها الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، بالتعاون مع مؤسسة خليفة الإنسانية، حيث استقبل الصندوق مساهمات مادية وعينية من الشركات المؤسسة، شملت آلافاً من الطرود من المواد الغذائية والصحية، وتوفير أجهزة ذكية لدعم مبادرة التعلم عن بُعد، وتوفير المعدات الطبية العاجلة للمستشفيات والمرضى، ودعم المبدعين المستقلين والمؤسسات الإبداعية الصغيرة المتأثرة بالجائحة. وبلغ عدد المستفيدين من المبادرات أكثر من 395.000 مستفيد في جميع مناطق الدولة، منها 56.529 أسرة تحوي ما بين 4 إلى 12 فرداً لكل عائلة، بالإضافة إلى أكثر من 167.000 فرد، بمنْ فيهم موظفو خط الدفاع الأول، الحالات الإيجابية المسجلة بالفيروس ومختلف فئات المجتمع. كما عملت المؤسسة مع الصندوق على توجيه مساهمات القطاع الخاص لتنفيذ جميع المشاريع ذات الأولوية المدرجة على المنصة الذكية للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، والتي تتماشى مع أولويات الدولة، حيث تضم المنصة مبادرات ذات أولوية لعدد من الوزارات، وتوج هذا التعاون بتوقيع مؤسسة خليفة الإنسانية شراكة استراتيجية مع الصندوق لتنفيذ مبادرات تخدم جهود الدولة في مكافحة الفيروس.

ونفذ الصندوق عدداً من الحملات المجتمعية، بالتعاون مع شركائها.