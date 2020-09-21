محمد بن راشد: التعاون الدولي في الفضاء جزء أساسي من استراتيجيتنا

أبوظبي (الاتحاد)

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، توقيع اتفاقية مع وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» بشأن تدريب رواد الفضاء الإماراتيين، وقال سموه في تغريدة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «باركنا اليوم توقيع اتفاقية مع وكالة الفضاء الأميركية ناسا @NASA لتدريب رواد فضاء إماراتيين لإدارة مهام مستقبلية في محطة الفضاء الدولية ومهمات السير الفضائي خارج المحطة space walks.. والبقاء لمدد طويلة في محطة الفضاء الدولية.. التعاون الدولي في مجال الفضاء جزء أساسي من استراتيجيتنا».