«موانئ دبي» تستكشف فرص الاستثمار بالقطاع اللوجستي الإسرائيلي

دبي (الاتحاد)

وقّعت «موانئ دبي العالمية»، وهي إحدى الشركات العالمية في مجال تقديم حلول سلاسل التوريد المعتمدة على البُنى التحتية، مذكرة تفاهم مع «بنك لئومي»، والذي يعتبر من أكبر المصارف في إسرائيل، للعمل معاً على استكشاف فرص التعاون، وتعزيز الحركة التجارية والخدمات اللوجستية في إسرائيل، ودعم تدفق التجارة بين إسرائيل والمنطقة عموماً.

وتتضمن مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون يُمكّن الطرفين من استكشاف الفرص المحتملة، بما في ذلك تطوير الموانئ والأصول اللوجستية في إسرائيل، لدعم التجارة، وتوفير مزيد من فرص العمل، وحلول التمويل التجاري لتبسيط متطلبات رأس المال العامل للشركات وتحسين تدفق البضائع، والحلول الرقمية للخدمات اللوجستية المتكاملة، للتخلص من أوجه القصور في سلاسل التوريد.

ويساهم بنك لئومي، بشكل نشط، في تنمية العلاقات التجارية بين إسرائيل ودولة الإمارات.

وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية: «يمهّد بدء العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل لفرص تعزيز الحركة التجارية ودعم ازدهار المنطقة»، مضيفاً: «إن الشراكة مع مؤسسة مالية مرموقة مثل بنك لئومي ستمكننا من تقديم استراتيجية مثالية لحلولنا المتكاملة على نحو أفضل».

وتابع: «نحن في موانئ دبي العالمية نعمل بنشاط على تطوير الفرص، لتمكين التجارة وخدمة الناس في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط».

ومن جانبها، قالت حنان فريدمان، الرئيس التنفيذي لبنك لئومي: «نحن في بنك لئومي نثق بأن هناك فرصة مثالية للتعاون بين الشركات في إسرائيل ودولة الإمارات، ونعمل على أن يكون لنا دور فاعل في هذا الخصوص».