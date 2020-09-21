محمد بن فيصل القاسمي: القيادة الرشيدة تمتلك نظرة مستقبلية للسلام

دبي (الاتحاد)

أكد الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، مؤسس ورئيس مجموعة «ام بي اف»، أن السلام أساس إقامة الدول، وهو أساس الاقتصاد والحياة الرغيدة واستقرار الشعوب والمجتمعات على مر العصور، ويؤسس لأي تقدم وازدهار، فمن دون السلام لا يوجد استقرار لكل مناحي الحياة.

وقال القاسمي بمناسبة مشاركة الإمارات في الاحتفال باليوم الدولي للسلام: «دولتنا الحبيبة هي وطن السلام، ومجتمع حب للبشرية، وثقافة السلام هي ثقافة الإمارات، والسلام هو الذي جعل دولتنا متقدمة عالمياً».

وأشار إلى أن دولة الإمارات تميزت باحترام وقبول الآخر بغض النظر عن دينه وعرقه وجنسه وجنسيته، حيث تتعامل مع جميع المقيمين والزائرين على أنهم جزء من الدولة ومكوناتها، وهذا المنهج تحافظ عليه الإمارات منذ تأسيسها على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد.

وأكد أن القيادة الرشيدة تمتلك نظرة مستقبلية للسلام، وتعمل على تحقيقه، وتتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والدول الصديقة والشقيقة على القيام بذلك، مشيراً إلى أن المتتبع لجهود قيادة الإمارات في تحقيق السلام يجد نماذج مشرقة ومشرفة لتعزيز السلم العالمي والتعايش.

وقال القاسمي: إن «المتأمل في تاريخ الحضارات الإنسانية يرى أنها تصبو إلى السلام والاستقرار، ولكن ذلك تحقق واقعاً جلياً في الحضارة الإسلامية التي حرصت على مد الجسور مع الحضارات الأخرى والتواصل معها، وتعزيز العلاقات الدولية تحقيقاً للسلام العالمي».