محاكم رأس الخيمة: الإمارات في الطليعة قولاً وفعلاً

رأس الخيمة (وام)

قال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة: إننا نشارك العالم في الاحتفال باليوم الدولي للسلام، والذي يصادف 21 سبتمبر من كل عام، وكلما دعت المنظمات الدولية، المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة، إلى القيم الإنسانية، التي تصب في مصلحة الإنسان وإسعاده، نجد دولة الإمارات بكل فخر في الطليعة قولاً وفعلاً.

وأضاف: «إن قيمة السلام واعتماده كمنهج حياة وسياسة عامة لا تنازل عنها في فكر صناع القرار، برعاية القيادة السياسية ودعمها اللا محدود طوال تاريخ الدولة، الحافل بالمبادرات المتنوعة، التي تحظى بثناء وتقدير عقلاء العالم وكبار ساسته ومفكريه.