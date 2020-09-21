4.8 مليون درهم تبرعات لـ «درهم الخير»

دبي (وام)

أعلنت دائرة المالية بحكومة دبي، أن إجمالي التبرعات التي جمعت عبر مبادرتها «درهم الخير»، خلال ثلاث سنوات، تجاوز 4.83 مليون درهم. وتستهدف مبادرة «درهم الخير» إتاحة التبرع أمام المتعاملين الحكوميين، عبر بوابة «سداد دبي» على الويب، وتطبيق «دبي الآن»، بالتعاون مع دائرة دبي الذكية.

ويمكن للمتعاملين مع الجهات الحكومية، ممن يسددون رسوم المعاملات الحكومية وغير الحكومية، عبر بوابة «سداد دبي» وتطبيق «دبي الآن»، التبرع بمبلغ مالي قبل انتهاء عملية السداد. وأكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام للدائرة، حرص الدائرة على توجيه مبالغ التبرعات إلى عدد من أوجه المساعدات الإنسانية داخل الدولة.

وقال: «نسير في ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لإنجاح مساعينا الرامية إلى تعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية والخيرية، بغية تنشيط العمل الخيري في الإمارة والنهوض به، لا سيما في أوقات الأزمات.

يونس آل ناصر

من جهته، قال يونس آل ناصر، مساعد المدير العام لدبي الذكية، إن دبي الذكية تسعى بشكل مستمر،

وضمن رؤيتها الاستراتيجية، إلى تسخير التكنولوجيا في تصميم خدمات، من شأنها تسهيل حياة الناس والسماح لهم بأداء معاملاتهم بأسلوب سهل وسلس وذكي بالكامل، واليوم نفخر بما حققته مبادرة «درهم الخير» من نتائج، والتي تؤكد المسؤولية المجتمعية العميقة لدى سكان مجتمع دبي، وتفاعلهم القوي مع المبادرات المبتكرة والذكية، والتي تهدف بمجملها إلى جعل الإمارة أذكى وأسعد مدينة.

جمال المري

وأكد جمال حامد المري، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية، أن المبالغ منحت لخمس جهات مجتمعية وخيرية في الدولة، هي: دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، ومؤسسة تراحم الخيرية، وجمعية أصدقاء مرضى السرطان، ومركز راشد لأصحاب الهمم.