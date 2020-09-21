«رأس الخيمة للقرآن الكريم» تطلق الدورة الـ 23

رأس الخيمة (وام)

عقدت مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه اجتماعاً لإطلاق بدء الدراسة في حلقات تحفيظ القرآن الكريم «عن بُعد».

وقال أحمد محمد الشحي، مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه - خلال الاجتماع الذي أقيم بمقر المؤسسة، بحضور عدد من موظفي الإدارة العامة ومديري ومديرات المراكز التابعة - إن المؤسسة تبذل كافة جهدها لاستمرارية الدراسة وعدم انقطاعها في ظل ظروف جائحة «كوفيد - 19»‏‏، باستخدام أحدث البرامج والتطبيقات التي تخدم الدراسة عن بُعد.

وأوضح أنه باستطاعة الدارسين، من خلال هذه البرامج، التفاعل مع المحفظين والتواصل معهم، واستكمال الدراسة بكل سهولة ومرونة، مشيراً إلى أن اختيار هذا الاتجاه في التعلم جاء دعماً للإجراءات الاحترازية.