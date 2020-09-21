اتفاقية لإعداد كوادر وطنية في «طب الطوارئ»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت «كليات التقنية العليا» و«الإسعاف الوطني»، اتفاقية تعاون بهدف مواصلة إعداد كوادر وطنية مؤهلة للعمل في مجال خدمات الطوارئ الطبية (الإسعاف)، وذلك من خلال الاتفاق على توفير فرص الرعاية والتدريب والتأهيل والتوظيف لطلبة برنامج الطب الطارئ، وذلك بمعدل 20 طالباً وطالبة سنوياً.

ويأتي هذا التعاون انطلاقاً من التزام الطرفين المستدام، بدعم وتمكين الطاقات الإماراتية الشابة، بما يسهم في سرعة توطين مهنة الإسعاف الحيوية، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، وفق الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال.

وقع الاتفاقية (عن بُعد)، كل من الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، وأحمد صالح الهاجري الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني.وذكر الدكتور الشامسي، أن برنامج الطب الطارئ مطروح في كليات التقنية على مستوى فروع الكليات في أبوظبي والعين والشارقة، وتم حتى الآن تخريج (143) خريجاً وخريجة من هذا التخصص، ويدرس به حالياً (278) طالباً وطالبة، ونجح خريجو البرنامج في تقديم نماذج متميزة ومشرفة في ميدان الإسعاف الطارئ، حيث يخرّج البرنامج مسعفين وفنيي طب الطوارئ.

وأكد الهاجري، أن هذا التعاون سيساهم في تعزيز آليات وجهود التوطين على مستوى طواقم الإسعاف الوطني، كما سينعكس إيجاباً على تطوير هذا القطاع الحيوي، من خلال مده بكوادر وطنية مؤهلة تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية.