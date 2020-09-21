«توام» يقدم خدمات علاج اضطرابات النوم

العين (الاتحاد)

يوفر مستشفى توام إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) خدمات علاج اضطرابات النوم الذي يعد من أهم الخدمات التشخيصية والعلاجية التي يقدمها في مختبر فحص النوم، والذي تم تجهيزه مؤخراً بأحدث التقنيات والمعدات المستخدمة في تشخيص وعلاج الحالات المصابة باضطرابات النوم.

وقالت الدكتورة طيف السراج المدير التنفيذي للخدمات الطبية المساندة في مستشفى توام بأنه «قد تم مؤخراً تغيير موقع وحدة مختبر النوم من المبنى الرئيس إلى مبنى قسم كبار الشخصيات لتوفير أجواء الراحة و الخصوصية للمرضى الذين يتم إدخالهم إلى مختبر النوم أثناء الفترة المسائية، وقد عملنا بالتعاون مع إدارة العمليات التشغيلية في مستشفى توام على توسعة مختبر النوم ليصبح وحدة متكاملة تم تجهيزها بأحدث المعدات الطبية لضمان الحصول على نتائج دقيقة وعالية الجودة».

وقال محمد راضي حمودة مدير قسم العلاج التنفسي بالإنابة في مستشفى توام: «نحن نعمل على إدارة وحدة النوم وتسجيل المرضى في قائمة الانتظار بصورة يومية، كما نعمل على توفير معالجي التنفس خلال الفترة المسائية لمراقبة ومتابعة المريض أثناء نومه عبر أجهزة التحكم الخاصة بالوحدة لاستكمال الفحص السريري، ولكي يتسنى للطبيب قراءة ومراجعة الفحص في صباح اليوم التالي لتحديد الخطة العلاجية للمريض».