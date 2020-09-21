«العلاجية الخارجية» تحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى المنشآت التابعة لشركة الخدمات الصحية - صحة، باليوم العالمي لسلامة المرضى، بالتزامن مع حملة منظمة الصحة العالمية، تحت شعار «سلامة العاملين الصحيين، ضمانة لسلامة المرضى».

واستهدفت الفعاليات المرضى والعاملين في المراكز الصحية بجميع أقسامها وتخصصاتها، بهدف تعزيز أهمية سلامة العاملين في القطاع الصحي والمرضى على حد سواء، وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، لا سيما في ظل جائحة كوفيد 19، والجهود المبذولة في مكافحة العدوى بين أفراد المجتمع.

تضمنت احتفالية هذا العام بعض الأنشطة التثقيفية والترفيهية المصممة خصيصاً للموظفين، والمشاركة عبر الشعار العالمي للحملة على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف إبراز دور الموظفين كداعمين أساسيين لسلامة المرضى في المراكز الصحية، بالإضافة إلى توزيع بعض الهدايا الرمزية باللون البرتقالي، والذي يعتبر اللون المعتمد للحملة لهذا العام.

وقالت الدكتورة عائشة الخوري، المدير التنفيذي للجودة في الخدمات العلاجية الخارجية: إن احتفالنا بهذه المناسبة ينبع من إيمان قيادتنا الرشيدة بأهمية سلامة العاملين في الصفوف الأمامية، وتقدير دورهم لضمان سلامة المجتمع بشكل عام والمرضى بشكل خاص، وتعتبر سلامة الموظفين والمرضى واحدة من أهم أولوياتنا في الخدمات العلاجية الخارجية. وتبدأ الإجراءات من نقطة دخول المريض إلى المركز، حيث تتوفر عند جميع المداخل نقطة فرز يتم من خلالها تعقيم اليدين وقياس درجة الحرارة، والتأكيد على ارتداء الكمامة. أما بالنسبة لتطبيق التباعد الجسدي بين المرضى وبين المرضى والموظفين، فقد قمنا بوضع ملصقات على الأرضيات والمقاعد لحفظ المسافة الآمنة (مترين) بين جميع الأفراد، ووضع حاجز عند منطقة الاستقبال، بالإضافة إلى التزام جميع الموظفين بارتداء الكمامات وبتعقيم اليدين باستمرار، ومن أهم الإجراءات إجراء فحوص دورية ومنتظمة للموظفين للكشف عن فيروس كورونا، للتأكد من سلامتهم والتعقيم الدوري للمراكز الصحية، من أجل حصول المراجعين على خدمات صحية آمنة في منشآت صحية آمنة تماماً.