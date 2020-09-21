«الاعتماد الأكاديمي» بالتربية تتعاون مع ضمان جودة التعليم العالي البريطانية

دبي (الاتحاد)

أبرمت مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم مؤخراً مذكرة تفاهم مع وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي في المملكة المتحدة بهدف الاستفادة من تجارب الأخيرة في تطوير معايير جودة البرامج الأكاديمية في دولة الإمارات واستلهام أفضل الممارسات والخبرات العالمية المرتبطة بذات الشأن.

وقع المذكرة من جانب مفوضية الاعتماد الأكاديمي الدكتور محمد يوسف بني ياس مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي، ودوجلاس بلاكستوك الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الجودة البريطانية، وذلك خلال لقائهما مؤخراً عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور الشيخ الدكتور عمار المعلا مدير إدارة المنظمات والعلاقات التعليمية الخارجية، وعدد من المسؤولين. وتهدف مذكرة التفاهم المبرمة إلى مشاركة وتبادل المعلومات حول تطوير قطاع التعليم العالي، والتعاون في تحديد وكشف هيئات منح المكافآت أو وكالات منح الاعتماد غير القانونية، في كلا البلدين وتقديم الطرفين كافة المعلومات التي ستسهم بشكل مشترك في مساعدة مفوضية الاعتماد الأكاديمي ووكالة ضمان الجودة على إنجاز مهامهما ضمن الصلاحيات والإدارات المعنية التابعة لكل منهما وتبادل البيانات التي قد يرغب الجانبان بدراستها، وأخذها بعين الاعتبار عند إنشاء برامج جديدة خاصة بالتعليم العالي، أو عند توسيع نطاق البرامج الحالية.