«الإمارات العلمي» يحصد 5 جوائز في مسابقة دولية

دبي(الاتحاد)

حصد نادي الإمارات العلمي، بندوة الثقافة والعلوم بدبي، 5 جوائز منها 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وجائزة خاصة في المسابقة الافتراضية للاختراعات العالمية، والتي نظمت مؤخرا بالتعاون بين جمعية العلماء الشباب بإندونيسيا وكلية سوبانح جاي بماليزيا.

وحصد النادي الميدالية الذهبية - فئة الجامعات عن مشروع إشارة المشاة ذاتية التشغيل - فئة الفيزياء التطبيقية للطالبتين شما العطار وسعاد فيروز، كما رشح هذا المشروع من قبل جمعية العلماء الشباب الإندونيسية للمشاركة في المعرض الدولي للعلوم والاختراعات في العام القادم 2021.

ونال الميدالية الذهبية - وجائزة خاصة للتميز من جمعية الإبداع والابتكار الماليزية للمرحلة الثانوية عن مشروع تعقب نسبة الصوديوم للرياضيين - فئة أنظمة المعلومات مزنا المنصوري واليازية المنصوري.

وحصد الميدالية الذهبية للمرحلة الثانوية فئة الفيزياء التطبيقية عن مشروع النظام الآمن للمركبات الطالبان عبدالله البلوكي ومحمد بن زعل.

وكانت الميدالية الفضية لمشروع نظام الإنذار بالوجه البشري - جامعات - الفئات الأخرى (الأنظمة الآمنة) للطالبات سارة الهاشمي ومشاعل خليل وجواهر أشكناني.

وقال بلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة: إن هذه المشاركة التي حصد فيها النادي ثلاث ميداليات ذهبية وميدالية فضية، وجائزة خاصة تبرهن على أن مسيرة النادي في الاعتناء بالشباب في الطريق الصحيح مهنئاً الفائزين وأسرهم.

ومن جهته رفع الدكتور عيسى البستكي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي التهاني إلى القيادة الرشيدة، وشعب الإمارات على هذا الفوز المتميز، وحيا إصرار الشباب على تحقيق الإنجازات، والاقتداء بقيادات الدولة التي تسعى إلى الريادة العالمية.