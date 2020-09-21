منصة إلكترونية لمساعدة الطلبة للالتحاق بأفضل جامعات العالم

أبوظبي(الاتحاد)

دشّن منظمو معرض «نجاح أبوظبي»، الرائد في مجال التعليم العالي بالدولة، أول منصة إلكترونية تعليمية من نوعها، على مستوى الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، لدعم ومساعدة طلبة الثانوية العامة والدراسات العليا، على اختيار الجامعات المحلية والعالمية الأنسب لهم، والتعرّف على فرص القبول، وآليات الحصول على المنح الدراسية في مختلف دول العالم.

وبحسب المنظمين، ستتم الاستعانة بالمنصة الإلكترونية - التي تُطلق تحت اسم «نجاح كونكت»- كنسخة افتراضية لمعرض «نجاح 2020» والذي يتم تنظيمه سنوياً منذ ما يقارب 14 عاماً، على أن تكون المنصة متاحة على مدار العام، أمام الطلبة وأولياء الأمور، وكذلك الراغبين في استكمال دراساتهم العليا.

وتضم منصة «نجاح كونكت» الإلكترونية الجديدة، مجموعة من أفضل الوجهات التعليمية في دولة الإمارات وحول العالم في كل من أستراليا، وكندا، وألمانيا، والمجر، واليابان، وماليزيا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وغيرها من البلدان التي تتمتع بسمعة مؤسساتها التعليمية القوية.

وتبدأ أولى تلك الجلسات والمناقشات المهمة يوم 28 سبتمبر الجاري، حيث ستقدمها مؤسسات عريقة، ويجيب المستشارون وممثلو تلك المؤسسات عن جميع استفسارات الطلبة بشكل تفاعلي وواقعي، سيقدمون معلومات تفصيلية لن يجدوها على المواقع الإلكترونية التقليدية، أو محركات البحث، بشكل عام.

وتناقش الجلسة الأولى وظائف المستقبل، ويقدمها كاميرون ميراز، والحياة الجامعية في كندا، «أديو كندا»، تقدمها مابيل سواجد، فيما تعرض الجلسة الختامية تجربة إلى رواد أعمال في مجال دراساتهم، ويتحدث فيها الطلاب وأولياء أمورهم، تقدمها ميتي بصيري وخالد الحناوي، من أبلابورد. كما سيتيح «نجاح توك» للطلبة فرصة اكتشاف اختياراتهم للدراسة في الجامعات المحلية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال محادثات تشارك الأفكار والمناقشات مع الجامعات المحلية، بما في ذلك جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة أبوظبي، وجامعة الشارقة، وجامعة زايد، وغيرها من الجامعات المحلية المرموقة في دولة الإمارات.

وأكد تامر نحاس، مدير «نجاح»، أن فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) خلّف العديد من التحديات التي تواجه الطلبة الذين لديهم تطلعات وطموحات علمية ودراسية، وخاصة طلبة المرحلة الثانوية، أو الراغبين في استكمال دراساتهم العليا، ولذا فكرت شركة «إنفورما» في إنشاء منصة «نجاح كونكت» الإلكترونية المجانية، لتساعد الطلبة وأولياء الأمور والخريجين في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، على البحث عن الجامعات المناسبة لهم، سواء لإتمام دراساتهم الأكاديمية، أو في مرحلة الدراسات العليا، مشيراً إلى أن الهدف من إطلاق المنصة هو المساعدة في الإجابة عن جميع الأسئلة التي قد تدور في ذهن الطلبة حول مختلف الجامعات، تتضمن جميع المعلومات التي قد يحتاجون إليها.

وتحظى المنصة الجديدة برعاية عدد من الجامعات والمعاهد المرموقة، منها كلية الإمارات للتكنولوجيا، جامعة خليفة، جامعة محمد بن راشد، جامعة الشارقة وجامعة زايد «الراعي البلاتيني»، جامعة عجمان ومركز اليابان للتعاون الدولي «الراعي الذهبي»، وأخيراً، جامعة أبوظبي، الجامعة الأميركية في الشارقة «الراعي الفضي»، معهد دبي للتصميم والابتكار وكلية الخوارزمي الدولية وجامعة السوربون أبوظبي «الراعي البرونزي».