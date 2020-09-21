شعار ملتقى الأهداف العالمية يضيء معالم أبوظبي

أبوظبي(الاتحاد)

أضاءت أبوظبي أبرز معالمها بشعار ملتقى الأهداف العالمية، الحدث الذي تستضيفه الإمارة، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر 2020، دعماً للجهود الدولية في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ويأتي تنظيم الملتقى، تزامناً مع احتفال الجمعية العامة للأمم المتحدة بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسها، وفي ظل ما يشهده العالم من تحديات عاجلة، تتطلب بناء بيئة أكثر استدامة في فترة ما بعد انتشار جائحة «كوفيد-19».

يعد ملتقى الأهداف العالمية، الذي أطلق في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس في العام 2019، برنامجاً عالمياً يجمع قادة الرأي والشخصيات المؤثرة من القطاعات الحكومية، والأكاديمية والثقافية، وقطاع الأعمال، والمجتمع المدني، والإعلام، لنقاش ومشاركة الرؤى الاستراتيجية، وإلهام مختلف العناصر الفاعلة، من أجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.