تطوير خدمات إسعاد المتعاملين في بلدية رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

أكدت دائرة بلدية رأس الخيمة مضيها قدماً في تطوير خدماتها كافة، وفق توجيهات القيادة الحكيمة. وأوضحت أن الخطط المستقبلية تتوالى لتقديم أفضل الخدمات لمتعامليها، والجهود المثمرة تتزايد كل يوم في ميدان العمل، سعياً لتحقيق رضاهم في إطار تحقيق الخطة الاستراتيجية للإمارة في 2021.

وقال منذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام الدائرة، إن التطور والحداثة من سمات خدمات الدائرة على صعيد أتمتة أغلب خدماتها والتحول الرقمي في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الدائرة قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال لإسعاد متعامليها وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات. ونوه إلى تحويل 139 خدمة إلى خدمات إلكترونية في إدارة التخطيط والمساحة والمباني وقطاعات الأراضي والأملاك وإدارة الصحة العامة خلال العام الحالي. وأشار الزعابي إلى أنه تم إطلاق البوابة المكانية لمركز نظم البيانات الجغرافية، وهي مجموعة متكاملة من البيانات والمعلومات المكانية في المجالات العمرانية والبيئية والخدمية والنقل والتخطيط الحضري لدعم السياسات ومتخذي القرارات والمخططين في المجالات التنموية المختلفة. ونوه إلى أن الأولوية في توزيع القسائم السكنية للمستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، وذلك حسب المعايير المتبعة في صرف القسائم ضمن شروط تنظيمية لا يمكن التغافل نظراً لمحدودية الزمن الذي يمنحه البرنامج للمواطنين لتوفير القسيمة وصولاً إلى البناء. وأوضح أن الدائرة ملتزمة في توزيع القسائم بالكشوفات المعتمدة من قبل البرنامج من أجل استفادة المواطنين بأسرع وقت وتسهيل وتسريع إجراءات صرف المنح لهم.