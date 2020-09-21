«أوسس التطـوعي» يشارك في فحوص «كوفيد- 19» بأبوظبي والظفرة

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم برنامج أوسس التطوعي مشاركته في برنامج المسح الوطني لفحوص فيروس كوفيد- 19 في منطقة العين، بالتعاون مع فرق شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، ليواصل مشاركته في البرنامج في منطقة أبوظبي والانطلاق نحو وجهة جديدة هي مدينة الظفرة.

وتأتي مشاركة الفريق أوسس في برنامج المسح الوطني في إطار التزامه المتواصل بدعم الجهود الوطنية الرامية للتصدي لفيروس كوفيد- 19 ومد يد العون لمختلف الجهات المعنية وفئات المجتمع على حدٍ سواء، ليترجم رسالته الرامية لرفع مستوى التنمية الذاتية بين أفراد المجتمع وتعزيز قيم الالتزام والتعاون والتسامح. كما تندرج مشاركة الفريق رداً لبعض جميل الدولة، والوقوف بجانب الوطن وقيادته في التصدي لهذه الأزمة، التي تتطلب جهد كل فرد من أفراد المجتمع.

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو: «سعادتنا كبيرة لرؤية النجاحات المتواصلة لبرنامج أوسس التطوعي، والذي انطلق بمبادرةٍ من اتحاد الإمارات للجو جيتسو وتمكّن خلال فترةٍ قصيرة من تسجيل نجاحاتٍ متواصلة سواءً على المستويين المحلي أو الخارجي. وبرهن جميع أعضاء برنامج أوسس التطوعي على مدى التزامهم ومرونتهم العالية في التأقلم مع مختلف الجهات التي تعاونوا معها، ما يؤكد على مدى وعيهم وإدراكهم لأهمية الرسالة التي يحملها التطوع».

وأضاف الشامسي أن التطوع يمثل ثقافة راسخة لدى الإماراتيين، وهم حريصون على تقديم الغالي والنفيس في سبيل تقدم دولتهم في شتى المجالات، ووقوفها شامخة في وجه مختلف الظروف والتحديات. وأكد الشامسي أن أبناء الوطن باختيارهم التطوع كأسلوب حياة إنما يسيرون على نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

عمل حضاري

قالت أميرة المحرمي، مديرة برنامج أوسس التطوعي: «لا يسعنا اليوم إلا أن نشكر كل المساهمين في إنجاح هذه الحملة من الجهات المختصة والمتطوعين الذين يكرسون الكثير من الوقت والجهد لاستكمال المهمة على أكمل وجه، ويقدمون أبهى صور العمل الحضاري والتعاون البنّاء بين أبناء الوطن للوقوف صفاً واحداً في مواجهة الأزمات. وها نحن اليوم على مشارف ختام جهودنا التطوعية في مدينة العين، إلا أنها ستتواصل وبقوة وعزيمة في أبوظبي، وصولاً إلى الظفرة في قادم الأيام.