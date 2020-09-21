«خبرتي» للعمل الحر.. منصة لكبار المواطنين والمتقاعدين وأصحاب الهمم وربات المنازل

دبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي «منصة خبرتي» وهي منصة للعمل الحر، تهدف لإبراز المواطنين أصحاب المهارات، وأصحاب المواهب، والاستثمار في تقديم الخدمات بصورة ميسرة وسلسلة، وتقديم خدمات تسويق مبتكرة، مع المتابعة المستمرة في تطوير المهارات لجميع المشاركين في المنصة.

وستكون «منصة خبرتي» صلة الوصل بين الدائرة، وأصحاب المهارات، من المواطنين الإماراتيين من جميع الأعمار، والمتعاملين من مختلف القطاعات من داخل دولة الإمارات وخارجها، إذ تتيح المنصة للهيئات الحكومية والدولية الوصول إليها بسهولة، والتعرف على المشاريع المطروحة عبرها، والتعامل معها، وتقديم الدعم لأي مشروع فيها، وتشكل صلة وصل بين الشركات والمؤسسات الباحثة عن مواهب متميزة، وبين أصحاب الكفاءات الحرة والمبدعين والباحثين عن نماذج عمل مرنة جديدة.

شهد إطلاق المنصة معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، حيث أكد معاليه أن حكومة دبي تسعى لتسخير كافة الإمكانات التي من شأنها تمكين المواطنين، وتوفير فرص حقيقية لإبراز قدراتهم وكفاءاتهم بشكل يواكب متطلبات الأعمال في المستقبل، تجسيداً للرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتوجيهات المتواصلة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، والرامية إلى إعداد الكفاءات المواطنة المبدعة والقادرة على تعزيز مكانة دبي الريادية، كوجهة عالمية لأصحاب الأفكار الإبداعية والمشاريع الناشئة، مشيراً معاليه إلى أن دبي تواصل ريادتها في استشراف التوجهات الاقتصادية المستقبلية، وفتح المجال أمام الكفاءات المواطنة لاستكشاف الفرص، في ظل التوجه العالمي المتسارع نحو تبني نماذج عمل جديدة وأكثر مرونة.

وقال معالي البسطي:«تشكل منصة «خبراتي» دليلاً ملموساً على حرص حكومة دبي على توفير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه أصحاب المهارات الحرة والمبعدين، ومساعدتهم على إبراز قدراتهم في مختلف القطاعات، من خلال ربط أصحاب المشروعات والشركات بذوي الكفاءات الحرة من مواطني الدولة، بشكل مباشر ودون وسطاء، الأمر الذي من شأنه تمكين أصحاب الكفاءات الحرة وخلق المزيد من الفرص لهم، كما تبرز أهمية المنصة في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوظيف المعرفة والتطور التكنولوجي لترسيخ النمو المستدام لإمارة دبي».

ومن جانبه، أكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن منصة خبرتي توفر فرصاً حقيقية لأصحاب المهارات والمواهب، وتمنحهم مساحات لإبراز سيرتهم الذاتية، وإدراج مهاراتهم وخدماتهم، وعرض مواهبهم التخصصية ونماذج عن المشاريع التي أنجزوها بنجاح، من خلال مقاطع الفيديو، والتصوير ثلاثي الأبعاد، وطرق الجذب الجديدة، وعرضها لتكون في متناول الشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال، والأشخاص العاديين. وأوضح أن «منصة خبرتي» تخدم جميع فئات المواطنين من: كبار المواطنين، المتقاعدين، أصحاب الهمم وربات المنازل، وتتيح لهم خيارات عدة، مع إمكانية تقديم خدمات تطوعية للأفراد والمجتمع، وإمكانية عرض طلبات الدوائر الحكومية والخاصة لسهولة التواصل، وتوفر المنصة مرونة في إضافة خيارات مفتوحة، مع وجود متابعة فورية من فريق المنصة في تقديم الخدمات،. ومن ناحيتها، قالت عالية الحمّادي، خريجة برنامج «القيادات المؤثرة» من «مركز محمد بن راشد لإعداد القادة» والشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة «مش» للأعمال:«يسرنا التعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في إطلاق منصة خبرتي، والتي تسعى لخلق فرص عمل مبتكرة للمواطنين، عبر تسهيل وصول الشركات لأصحاب الكفاءات الحرة والخبرات المتميزة».