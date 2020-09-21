«التخطيط المالي» في ورشة للتنمية الأسرية

بدرية الكسار ( أبوظبي )

نفذت مؤسسة التنمية الأسرية، ورشة بعنوان: تنمية مهارات التخطيط المالي السليم، والتي تستهدف أفراد الأسرة من سن 19 وما فوق، عبر الاتصال المرئي، قدمها أحمد المنهبي مستشار تطوير الأعمال.

وقالت بدرية المرزوقي، مسؤولة خدمة التخطيط المالي السليم في المؤسسة، أن الورشة تهدف إلى نشر ثقافة التخطيط المالي السليم ومفاهيم الادخار، وتعزيز مفهوم استدامة الاقتصاد الأسري، للحد من مخاطر الديون الاستهلاكية لدى الأسر. كما تهدف إلى إكساب الأسر مهارات الإدارة المالية وآليات وأساليب التخطيط المالي والإنفاق والرشيد، وتهدف أيضاً إلى توفير آلية لمساندة الأسر المتعثرة مالياً لدراسة مشكلاتهم، ومساعدتهم على وضع خطط التدخل المالي السليم، بما يضمن تخطي الأزمة المالية. وتناولت محاور الورشة، سياسة الادخار والإنفاق الرشيد والتخطيط المالي السليم، وطرق تنمية الموارد المالية، وكيفية التعامل مع إدارة المال في الوقت الراهن. كما ركزت الورشة، على أهداف الادخار وعناصر الإدارة المالية والقروض وآليات وأدوات التخطيط المالي الشخصي، والوسائل الداعمة للتخطيط المالي، وغيرها.