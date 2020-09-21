«اتصالات» تطلق حملة توعية عن الزهايمر

أبوظبي( الاتحاد)

أعلنت «اتصالات» أمس، عن حملتها للتوعية بعنوان: «نحن معك ونتذكرك»، تزامناً مع اليوم العالمي للزهايمر، وذلك بعد حالة الترقب التي سادت وسائل التواصل الاجتماعي، عقب خلو حسابها على الإنستغرام من أي منشورات خلال نهاية الأسبوع.

وجاء إطلاق الحملة بهدف نشر الوعي حول هذا المرض، وتخفيف الآثار الاجتماعية المرتبطة به. ويحتفل العالم يوم 21 سبتمبر من كل عام، باليوم العالمي للزهايمر، وتضمنت حملة «اتصالات» في هذا السياق، إخفاء منشوراتها على منصة إنستغرام خلال عطلة نهاية الأسبوع، في بادرة تهدف إلى لفت الانتباه إلى حالة فقدان الذاكرة، التي يعاني منها مرضى الزهايمر، وقد حجبت الشركة ما يزيد على 3000 منشور بدءاً من 18 سبتمبر الجاري، الأمر الذي أبقى وسائل الإعلام ومتابعي حساب الشركة في حالة من الترقب والفضول.

وأطلقت «اتصالات» أيضاً، فيديو قصيراً، بالتزامن مع هذه المناسبة.