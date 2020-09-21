8 حدائق جديدة في مدينة خليفة ومحمد بن زايد والفلاح

هالة الخياط (أبوظبي)

تخطط بلدية مدينة أبوظبي، لإقامة 8 حدائق جديدة في مدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد ومنطقة الفلاح، إلى جانب تطوير 4 حدائق في منطقة الظفرة - جزيرة أبوظبي (المرحلة الثانية).

وطرحت البلدية مناقصة لتنفيذ هذه الحدائق، علماً أن الموعد النهائي للتقديم للمناقصة اليوم الثلاثاء.

ويأتي إنشاء الحدائق ضمن إطار التزام البلدية، وحرصها على إسعاد السكان وتوفير المرافق الخدمية والترفيهية، التي تساهم في الارتقاء بجودة الحياة انعكاساً وتجسيداً لتوجيهات حكومة أبوظبي، بشأن إيجاد كل أسباب راحة واستقرار وسعادة المواطنين والمقيمين والزوار في مدينة أبوظبي وضواحيها. وتحرص البلدية على تنفيذ وتجهيز مناطق الألعاب في الحدائق، وفق أحدث وأرقى المقاييس العالمية لتوفير أعلى معايير الأمان والسلامة، لكي تكون ألعابها مناسبة وآمنة لجميع الأطفال بكافة أعمارهم، حتى يقضوا أوقاتاً ترفيهية ممتعة برفقة أفراد العائلة.

وخلال الفترة المقبلة، تنفذ البلدية مجموعة من مشاريع البنية التحتية، في مناطق مختلفة منها مشروع لصيانة محطات أبوظبي للرصد والمراقبة البحرية، وتنفيذ أعمال متفرقة لتأهيل أصول التجميل الطبيعي والصلب بنطاق مركز بلدية المصفح، إلى جانب أعمال الصيانة والترميمات لمشوهات الطرق الداخلية والأصول في منطقة أبوظبي الكبرى البر الرئيس منطقة مركز بلدية مصفح.

وطرحت البلدية خلال الأيام الماضية، ثماني مناقصات لتنفيذ هذه المشاريع، ومنها مناقصة لإدارة وتشغيل مسلخ الشهامة الآلي، وإنشاء سور للساحة الخارجية لمستودعات المفرق الفرعية، ومناقصة لتقديم الخدمات الاستشارية لدراسة مشاكل التربة والسبخات وطرق معالجتها، والإشراف على أعمال تحسين التربة لمساكن المواطنين المتضررة في أماكن متفرقة في إمارة أبوظبي.