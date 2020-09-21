حديقة الحيوانات بالعين تستقبل زوارها يومياً

محمد البلوشي ( العين )

أكدت حديقة الحيوانات بالعين، التزامها الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية، وتحديد الطاقة الاستيعابية للزوار، بحيث لا تتجاوز 1800 زائر خلال اليوم الواحد، وبرغم الإقبال الكبير من الزوار، إلا أن الحديقة التزمت بتطبيق هذا الإجراء الاحترازي، باعتبارها من الوجهات السياحية الرائدة على مستوى الدولة والمنطقة. كما أشادت الحديقة، بمدى تقيد الزوار بالإجراءات الاحترازية، واتباعهم إرشادات السلامة، وتجاوبهم مع اشتراطات الزيارة التي وضعتها لسلامتهم.

وقال حسين علي فريد، مدير قسم السفاري: قامت الحديقة مباشرة بإغلاق جميع تجارب التعامل المباشر بين الزوار والحيوانات، كما ألزمت جميع موظفيها بارتداء الكمامات والقفازات الواقية، مع سهولة الوصول إلى جميع المطهرات والمعقمات الموزعة في أرجاء الحديقة، وفي المرحلة الثانية قامت الحديقة بإغلاق الحديقة في 15 مارس الماضي، وتطبيق نظام العمل عن بُعد، وبدأت بإجراء عمليات التعقيم والتنظيف الشامل لجميع مرافق الحديقة، مع تطبيق الأنظمة الإلكترونية لضمان استمرارية العمل عن بُعد، مع متابعة المستجدات على صعيد الاحتياجات الوقائية والسلامة العامة.

وأضاف: بالنسبة للوظائف الميدانية، قامت الحديقة بتقليل أعداد الموظفين واقتصار وجودهم للضرورة فقط، بالإضافة لتزويدهم بجميع الاحتياجات الوقائية اللازمة لضمان سلامتهم، وبعد التأكد من جاهزية الحديقة لاستقبال الزوار مرة أخرى، تمت إعادة فتح الحديقة في 6 أغسطس الماضي، تحت شعار «تجول بأمان»، وذلك بشكل تدريجي مع أخذ جميع الاحتياطات التي تنص عليها الجهات المختصة في الدولة، لسلامة الزوار والموظفين والحيوانات والمرافق على حد سواء.

وأوضح، أنه يمكن للزوار حجز تذاكرهم إلكترونياً، وهم على ثقة من أن الحديقة تتخذ جميع الإجراءات، التي تضمن سلامتهم واستمتاعهم بالتجارب المحببة لديهم، مثل جولات سفاري العين ومركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، وعرض جوارح الصحراء وإطعام الزراف وغيرها.

وقال حسين علي: إن حديقة الحيوانات بالعين، بصدد افتتاح مجموعة من المشاريع الحيوية الضخمة هي الأولى من نوعها في العالم العربي، والتي ستشكل نقلة نوعية على الخريطة السياحية لإمارة أبوظبي، ومن أبرزها سفاري الفيلة ومحمية الغوريلا ومبنى الحيوانات الليلية وقط الرمال العربي وأرض الكوالا ومتنزه العين للحياة البرية، وبيـت الزواحف والواحة الخضراء، وغيرها، بالإضافة لمشاريع تطوير وتوسعة حديقة الحيوانات بالعين، من حيث المرافق والخدمات الداخلية، والتي نضمن من خلالها توفر بيئة عمل، تتوفر فيها أفضل الممارسات والامتيازات المؤسسية.