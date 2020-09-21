لا تهاون في الإجراءات الاحترازية بالظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أكدت بلدية منطقة الظفرة أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيدـ 19 والتأكيد على ضرورة التباعد الجسدي، والالتزام بلبس الكمامات والقفازات وغيرها من الإجراءات التي تضمن أمن وسلامة المجتمع، وذلك عبر مجموعة من الحملات والمبادرات المنظمة استهدفت المحلات التجارية ومراكز التسوق والتجمعات السكانية في مختلف مدن منطقة الظفرة لتوعية السكان بأهمية الالتزام بالإجراءات التي تحددها الجهات المعنية والمختصة، والتي تضمن أمن وسلامة المجتمع والأفراد وحذرت من التهاون في تطبيق التعليمات والتوجيهات، نظراً لما لها من آثار سلبية تضر الجميع وتساهم في انتشار الفيروس.

وحرص فريق التواجد البلدي في مدينة ليوا على تنظيم حملة شاملة لتوعية العاملين في المحلات التجارية والأسواق ومحطات الانتظار بأهمية التباعد الجسدي، واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للمحافظة على صحة وسلامة المجتمع، وذلك في إطار الحملات المنظمة للحد من انتشار «كورونا».

كما نظم فريق التواجد البلدي في مدينة المرفأ حملة لتوعية العاملين في المحال التجارية بأهمية التباعد وإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للمحافظة على صحة وسلامة المجتمع والتأكيد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية. وشهدت الحملة التي نظمها فريق التواجد البلدي في غياثي تجاوباً كبيراً من السكان وحرصهم على الالتزام بالنصائح والتوعية التي قدمها فريق البلدية.

وأكدت البلدية على الالتزام بالاشتراطات والمعايير اللازمة لدخول الحديقة العامة، والاستمتاع بما تقدمه من خدمات للجمهور.