«طوارئ رأس الخيمة» يوصي بمنع إقامة العزب

رأس الخيمة (الاتحاد)

أوصى اجتماع فريق الطوارئ والأزمات والكوارث في رأس الخيمة، برئاسة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس الفريق، بمنع إقامة أو إنشاء العزب المؤقتة في المناطق البرية خلال الفترة المقبلة، في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19». وقال اللواء علي عبدالله النعيمي: إن هذه التوصية تأتي في إطار المساعي والجهود الرامية إلى الحد من تفشي فيروس «كوفيد- 19»،‏ وحرصاً على السلامة العامة للجمهور، خاصة مع الإقبال اللافت من قبل أفراد المجتمع على إقامة العزب والمخيمات المؤقتة، مع تحسن حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة.

من جانبه، أوضح منذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، عضو فريق الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الفريق يضع على رأس أولوياته سلامة أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم، وهو ما يتطلب تعاوناً من قبلهم للوصول إلى مجتمع آمن، قادر على التصدي لتفشي هذا الفيروس، لافتاً إلى أن مخالفة القرارات الصادرة من شأنه تعريض مرتكبيها للمساءلة القانونية، وما يترتب عليها من إجراءات وغرامات يتم توقيعها بحقهم.

وقال الزعابي: إنه سيتم خلال الفترة القادمة تكثيف الحملات التفتيشية المشتركة بين دائرة البلدية وشرطة رأس الخيمة، على المناطق البرية للتأكد من التزام الجميع بهذه التوصيات، وللوقوف عن قرب على أية مخالفات مرتكبة، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بحق أصحابها، مؤكداً أن التصدي لجائحة فيروس «كوفيد- 19»‏ يتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات والأفراد للخروج منها بأقل خسائر ممكنة، وللحفاظ على صحة الجمهور وسلامتهم وحمايتهم من خطر الإصابة به.