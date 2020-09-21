«الواتساب» لخدمات عقابية الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، عن استحداث قنوات تواصل جديدة عبر «الواتس آب» و«البريد الإلكتروني»، باللغتين العربية والإنجليزية لمركز إسعاد المتعاملين، بهدف تقديم أفضل الخدمات الذكية وأبسط الإجراءات لمتعامليها، يتيح لهم التواصل المباشر مع الإدارة، دون الحاجة للحضور الشخصي إلى مركز إسعاد المتعاملين، بما يضمن اختصار الوقت والجهد عليهم تحقيقاً لرضاهم.

وقال العميد أحمد عبد العزيز شهيل، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة: إن قنوات التواصل الجديدة تتيح للمتعاملين التقديم على الخدمات المختلفة للإدارة، كخدمة إصدار شهادة لمن يهمه الأمر، وخدمة الرؤية الإلكترونية، والأمانات، والاستفسارات العامة المتعلقة بالنزلاء والمتاحة فقط للأقارب من الدرجة الأولى للنزيل، لافتاً إلى أن الهدف من إطلاق هذه القنوات في هذا الوقت، يأتي نظراً للظروف الراهنة التي تجتاح العالم، والتزاماً بالإجراءات الاحترازية، التي فرضتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالسماح بتواجد عدد محدود في الأماكن المغلقة.

وأشار إلى إن شرطة الشارقة تبنت سياسات مبتكرة وذكية، تسعى من خلالها إلى تحديث منظومة العمل، وآلية تقديم الخدمات والارتقاء بجودتها، من أجل تحقيق التواصل الفعال والإيجابي، وتعزيز رضا المتعاملين وإسعادهم.

ونوه مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة، إلى تمديد ساعات العمل في مركز إسعاد المتعاملين، لتصبح من الأحد إلى الخميس، من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 10 مساءً، لافتاً إلى أنه بإمكان المتعاملين التواصل والاستفسار عبر قنوات الاتصال الخاصة بها، سواء عبر تطبيق «الواتس آب»، أو من خلال البريد الإلكتروني الخاص بها.