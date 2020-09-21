17292 مستفيداً من «إيفاد» لشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

تمكنت منصة «إيفاد» التي أطلقتها شرطة دبي عام 2017، لتُعنى بشؤون الطلبة المبتعثين من شرطة دبي، من تقديم خدماتها لـ 17292 طالباً حتى اليوم، وهي المنصة الأولى على مستوى الدولة، التي تقدم حلولاً وخدمات استثنائية للطلبة، وتوفر جسراً للتواصل بين المبتعثين وإداراتهم.

وقال العميد الدكتور صالح مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية: بلغ عدد المستخدمين والمستفيدين من المنصة 17292 مستفيداً، ورفعت المنصة مستوى خدماتها من خلال التحول الذكي، فزادت من معدل استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث تم تحويل 70 خدمة تقليدية إلى رقمية ذكية، وأصبحت متاحة على مدار الساعة ومن أي مكان في العالم، وتم اختصار مراحل مرور المعاملات من 12 إلى 3 مراحل فقط، وقلصت التكاليف السنوية التشغيلية للعنصر البشري واللوجستي، من 4 ملايين و675 ألف درهم إلى 817 ألف درهم، واختصرت وقت انتظار الردود على المراسلات من 240 ساعة إلى 24 ساعة.

وأوضح المقدم دكتور منصور البلوشي، مدير إدارة البعثات والاستقطاب، أن حصاد برنامج «المبتعثين» خلال الثلاثة الأعوام الأخيرة بلغ 1034 مبتعثاً، توزعت مقاعدهم بين 56 مقعداً لمستوى الدبلوم، و469 للبكالوريوس، و385 للماجستير، و124 للدكتوراه، وزعت على 467 في الجامعات والمؤسسات التعليمية داخل الدولة، و385 خارج الدولة، واستفادة 23 إدارة في شرطة دبي من الطلبة المبتعثين، وتنوعت دراساتهم بين العلوم الأمنية الشرطية، والذكاء الاصطناعي، والإدارة والمجتمع، وعلوم البيانات، والابتكار والريادة، والتخصصات العلمية.

وتابع البلوشي: بلغ عدد المقبولين في برنامج «الاستقطاب الأكاديمي»، والذي يُعنى بالطلبة الجامعيين المواطنين في مختلف التخصصات من مختلف المؤسسات التعليمية، 50 طالباً، تم توظيفهم في 15 إدارة في شرطة دبي، بواقع 34 تخصصاً، وبلغت تكلفة الاستقطاب 70 ألف درهم، بوفرة مالية تقدر بـ 5 ملايين و600 ألف درهم.

وبين المقدم البلوشي، أن 324 طالباً استفادوا من برنامج «التدريب العملي»، بواقع 16 جنسية من 29 مؤسسة تعليمية، ومن 67 تخصصاً، موضحاً أن البرنامج يتيح للطلبة التدريب العملي في شرطة دبي، ويساعدهم على الربط بين النظريات العلمية والحياة المهنية في مجالات العمل المختلفة، ويفتح لهم آفاقاً جديدة، من خلال الممارسة العملية في بيئة مهنية تتوافق مع تخصص كلّ منهم، وتسهم في تطوير مهاراتهم. وتابع المقدم البلوشي: أما برنامج «الطلبة المتعاونين بنظام المكافآت»، فقد استقطب في عامي 2019م و2020م، 135 طالباً، من 47 تخصصاً، جاؤوا من 29 مؤسسة تعليمية، ويمثلون 25 جنسية، استفادت منهم 29 إدارة، وتم توظيف 6 منهم، وبلغ إجمالي ساعات عملهم 10259 ساعة، وبلغ إجمالي المكافآت 465 ألف درهم، بوفرة مالية تقدر بمليونين و 600 ألف درهم، وأنجزوا 153 مشروعاً، تنوعت هذه المشاريع بين التقنية، والتصاميم، والإنفوجرافيك، ومشاريع الدراسات والتقارير، والتصوير وإعداد الفيديوهات، والترجمة.