«شرطة أبوظبي»: القيادة بحذر وسط الضباب

جمعة النعيمي (أبوظبي)

دعت شرطة أبوظبي سائقي المركبات إلى الانتباه والحرص ومعرفة الحالة الجوية والأوقات الآمنة للقيادة، خصوصاً عند تشكل الضباب وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى الحدود التي يتعذر معها رؤية معالم الطريق بوضوح، ودعت إلى الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية الموجودة في الطرقات وشوارع المدينة.

كما دعت إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة، بالوقوف وعدم السير في حالة انعدام الرؤية، وضرورة زيادة مسافة الأمان بين المركبات، لتفادي حوادث الصدم بالمركبات الأمامية، وعدم التجاوز والانتقال من مسرب إلى آخر، في حالة عدم وضوح الرؤية، ولفتت بضرورة الالتزام بمضمون الرسائل الإرشادية، التي يتم بثها من خلال اللوحات الذكية والاسترشاد بالعلامات الأرضية البيضاء على الطريق أثناء تشكل الضباب، ومتابعة الإرشادات التي تبثها شرطة أبوظبي عبر الإذاعات ووسائل التواصل الاجتماعي لتوجيه قائدي المركبات أثناء الضباب ومتابعة النشرة الجوية للاطلاع على أحوال الطقس، ليكون السائق على علم ودراية واستعداد للقيادة في الأحوال الجوية المتغيرة والتقيد بالتعليمات الوقائية، من خلال المنظومة الذكية لشرطة أبوظبي، والتي تتضمن إرشادات مرورية وخفض السرعات وإيقاف حركة سير المركبات إلى حين وضوح الرؤية.

وحثت قائدي المركبات بضرورة تعزيز الجهود التي تقوم بها شرطة أبوظبي، وتهدف إلى عدم وقوع أي حوادث جسيمة أو بسيطة، واتخاذ الإجراءات الفورية، التي من شأنها توفير السلامة على الطرق، من خلال التنسيق مع كل الجهات والشركاء، في حال وقوع أي حوادث مرورية، وسرعة التعامل معها، من خلال التنسيق مع الدفاع المدني والإسعاف والإنقاذ، ونقل المصابين وإخلاء الطريق من المركبات المتضررة، وتسيير حركة المرور من مسارات أخرى في حالات الحوادث المرورية.