تصادم 21 مركبة بسبب الضباب في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تسبب الضباب الكثيف على بعض المناطق والطرق الخارجية والسريعة بإمارة الشارقة أمس، في وقوع تصادم متتال بين 21 مركبة على شارع الإمارات باتجاه إمارة أم القيوين، ونتج عنه إصابة شخصين بإصابات بسيطة، تم التعامل معهما من قبل دوريات الإنجاد والإسعاف الوطني في الموقع.

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة، سائقي المركبات إلى توخي أقصى درجات الحيطة، واتباع قواعد القيادة الآمنة، خاصة في الفترات الصباحية، نتيجة تشكل الضباب الكثيف، الذي يتسبب في انخفاض مستوى الرؤية في مثل هذه الفترات من العام.

وقال المقدم محمد علاي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة: إنه يجب على قائدي المركبات الالتزام بقوانين القيادة أثناء تشكل الضباب، والمتمثلة في إيقاف المركبة خارج الطريق قدر الإمكان، واستخدام إضاءات الضباب، وعدم استخدام الإضاءات الرباعية التنبيهية، إلا في حالات التوقف التام للمركبة، والالتزام بالسرعات المحددة للطريق، وضرورة ترك مسافات أمان كافية بين المركبات، مناشداً الجميع ضرورة الانتباه وتوخي الحيطة والحذر أثناء السير على الطرق، تجنباً للمخاطر المحتمل وقوعها نتيجة الضباب.