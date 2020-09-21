محمد بن زايد والسيسي يبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً مع فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تناول العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

كما تبادل سموه والرئيس المصري وجهات النظر حول المستجدات الراهنة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.