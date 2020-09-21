إطلاق «دبي جلوبال كونكت» لتجارة الجملة

دبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، بالشراكة مع «دبي الجنوب»، سوق «دبي جلوبال كونكت» للبيع بالجملة بين الشركات على مدار العام في موقع مركزي تصل مساحته إلى مليون متر مربع.

وأفادت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في بيان أصدرته أمس أن «دبي جلوبال كونكت» يوفّر بضائع متنوعة لتجمع المشترين والبائعين من كل أنحاء العالم في بيئة آمنة وسهلة للتبادل التجاري، ويركّز على تجارة الجملة لثلاثة منتجات، هي الأثاث والمأكولات والأزياء، وهي التي تمثل القطاعات ذات الأهمية في المنطقة من حيث الحجم والنمو.

وأعلن «دبي جلوبال كونكت» أمس عن دخوله في تحالف استراتيجي مع (أم.سي.أم.سي) وهي الشركة الأم لمركز سوق دالاس ومقرها في الولايات المتحدة الأميركية، لتطوير وإدارة بيئة صالات عرض دائمة مخصّصة لتجارة الجملة في «دبي جلوبال كونكت»، والتي ستفتح على مدار العام للمشترين من تجار البيع بالتجزئة وللمصممين وللمحترفين في مختلف القطاعات، فيما تبقى السوق مغلقة أمام العموم، مع إمكانية تخصيص صالات عرض البائعين فيها لتناسب مختلف الاستخدامات والميزانيات.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، عضو مجلس الإدارة المنتدب في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: «كجزء من مهمتنا لتعزيز مكانة دبي كاقتصاد عالمي تنافسي، شرعت المؤسسة في إنشاء «دبي جلوبال كونكت»، انطلاقاً من رؤيتنا لبناء بنية تحتية تجارية من شأنها تعزيز الكفاءات في تدفقات التجارة العالمية عبر دبي.

نحن متحمسون لتنفيذ هذه المهمة ولانضمام أم.سي.أم.سي، ودعمها الفني لفرق عملنا في تحقيق هذه الرؤية وتطوير وإدارة السوق.

ومن جهتها، قالت سيندي موري، الرئيس التنفيذي لشركة أم.سي.أم.سي.: «تهدف هذه الاتفاقية متعددة السنوات إلى تعزيز التعاون بين شركاتنا والمساعدة في نهاية المطاف في إنشاء مركز للتجارة للمشترين والبائعين من جميع أنحاء العالم».

ويتوقع أن يشكل «دبي جلوبال كونكت» ملتقى استثنائياً للأنشطة التجارية، إذ يركز على الجمهور العالمي والجمهور الإقليمي على حد سواء بهدف خلق سوق لتجارة المنتجات من أي منشأ من جميع أنحاء العالم.

وقال دريد الزغواني، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ورئيس مجلس إدارة «دبي جلوبال كونكت»: «يأتي إنشاء هذا السوق الدائم والخاضعة للرقابة والضوابط تماشياً مع متطلبات التجّار، بما في ذلك تكاليف سفر مخفضة ومساحات أصغر للعرض وفعاليات أكثر انضباطاً، وسيتيح «دبي جلوبال كونكت» للتجار الالتقاء في منتصف الطريق، موفراً بذلك نافذة للمنتجين والمصنعين ضمن موقع مركزي واحد يسهل الوصول إليه، كما يوفر بيئة شراء آمنة ومفتوحة للمشترين على مدار العام». وأعلن «دبي جلوبال كونكت» - أو «مدينة التجارة» - أن المشروع قيد الإنشاء، وسيتم افتتاح مركز متعدد الأغراض للزوار في الربع الأخير من عام 2020، كما من المتوقع أن يتم تسليم المشروع على مراحل، حيث تضم المرحلة الأولى 400 ألف متر مربع مخصصة للمرافق التجارية، بما فيها التخزين ومكاتب عصرية وقاعة ومركز للابتكار، ومركز خدمات ذكي يوفر كل الاحتياجات لمزاولة النشاط التجاري.

ويقع «دبي جلوبال كونكت» على مفترق طرق دبي اللوجستية، في منطقة «دبي الجنوب» بجوار مطار آل مكتوم الدولي، وميناء جبل علي تسانده مجموعة من أفضل الخدمات المصممة لتبسيط النشاط التجاري، بما فيها منصة رقمية للأنشطة التجارية بين الشركات تتيح للبائعين والمشترين التواصل مع بعضهم على الإنترنت ضمن بيئة آمنة وسهلة للتجارة.