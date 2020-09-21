فلسطين.. «قلب» السعودية

أحمد مراد (القاهرة)

اعتبر دبلوماسيون وقيادات فلسطينية، السعودية من أهم وأكبر الداعمين للقضية الفلسطينية على مدى أكثر من 70 عاماً، مشيدين بما تقدمه المملكة من أوجه دعم سياسي ومالي واقتصادي ودبلوماسي للشعب الفلسطيني، وكانت السعودية شاركت في العديد من المؤتمرات المتعلقة بحل القضية الفلسطينية عبر محطات تاريخية بارزة، بداية من مؤتمر مدريد وخارطة الطريق إلى مبادرة السلام العربية التي اقترحتها السعودية في القمة العربية، التي عقدت في بيروت خلال مارس من العام 2002 لحل الصراع «العربي - الإسرائيلي».

بركات الفرا، سفير فلسطين لدي القاهرة سابقاً، أشاد في تصريحات لـ«الاتحاد»، بمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للقضية الفلسطينية على مدى العقود السبعة الماضية، مؤكداً أن الرياض كانت - ولا تزال - من أكثر العواصم العربية التزاماً بكل القرارات التي تصب في صالح القضية الفلسطينية، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الدبلوماسي.

وأضاف: في القمة الخليجية الـ«39» التي استضافتها المملكة في ديسمبر من 2018، أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن القضية الفلسطينية تحتل الصدارة في اهتمامات المملكة، وتسعى الرياض لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفي أكتوبر من عام 2019، اتفق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، على إنشاء لجنة اقتصادية ومجلس أعمال مشترك، يهدف إلى تعميق العلاقات بين البلدين، وتعزيز أوجه الدعم السياسي والاقتصادي الذي تقدمه المملكة لخدمة فلسطين وقضيتها العادلة، وخلال مباحثاته مع الرئيس الفلسطيني، شدد ولي عهد السعودية على الاهتمام بضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن السعودية كانت في مقدمة الدول العربية، التي التزمت بقرار دعم السلطة الفلسطينية، وكذلك قرار شبكة الأمان المالية للسلطة.

القمة العربية

الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أكد في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن السعودية من أهم وأكبر الداعمين لحقوق الشعب الفلسطيني، وتعددت مواقفها لمناصرة القضية الفلسطينية أمام المحافل الدولية.

وأوضح الرقب أن السعودية اتخذت العديد من المواقف المشرفة لدعم القضية الفلسطينية، منها إطلاق اسم القدس على القمة العربية التي عقدت في مدينة الظهران في أبريل من العام 2018، وتدخل الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حل أزمة المسجد الأقصى في عام 2017.

وقدمت السعودية مبلغ 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين خلال القمة العربية التاسعة والعشرين، التي عقدت في مدينة الظهران.