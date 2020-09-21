ملك البحرين: توقيع إعلان تأييد السلام مع إسرائيل ليس موجهاً ضد أي دولة

قال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الاثنين، إن توقيع البحرين إعلان تأييد السلام مع إسرائيل ليس موجهاً ضد أي دولة أو قوى لكنه يهدف إلى تحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط.

وأكد الملك حمد بن عيسى، في بيان لمجلس الوزراء نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية، دعم البحرين للفلسطينيين ولمبادرة السلام العربية التي طرحت في 2002 والتي عرضت على إسرائيل إقامة علاقات طبيعية مقابل اتفاق لإقامة دولة للفلسطينيين وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من الأراضي التي احتلتها في حرب 1967.

ونقلت الوكالة عن الملك حمد قوله "إن التسامح والتعايش يشكلان أحد أهم سمات هويتنا البحرينية الأصيلة... خطواتنا نحو السلام والازدهار ليست موجهة ضد أي كيانٍ أو قوى، بل هي لصالح الجميع وتهدف إلى حسن الجوار والعمل من أجله".

ودعا إعلان تأييد السلام مع إسرائيل إلى إقامة "علاقات دبلوماسية كاملة" مع إسرائيل.